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МЭР представило рейтинг регионов по производительности труда

10:12
  • среда
  • 16 февраля 2022

Регион-лидер получит право принимать у себя ежегодный федеральный форум

Министерство экономического развития России представило у себя на сайте рейтинг регионов по производительности труда. Отмечено, что в 12-ти субъектах-лидерах показатель вырос на большем числе предприятий, чем в среднем по стране.
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Топ-5 составили Краснодарский край, Ростовская область, республики Башкортостан и Татарстан, а также Нижегородская область.

"Цель рейтинга - выявить образцовые регионы и напомнить о всех мерах поддержки нацпроекта, чтобы, используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров рейтинга", - отметил директор департамента производительности труда МЭР Александр Молодцов.

Уточняется, что регион-лидер получит право принимать у себя ежегодный федеральный форум "Производительность 360".

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