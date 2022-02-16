Главы МИД G7 проведут срочную встречу в Германии

Главной темой станет ситуация вокруг Украины

Министры иностранных дел Группы семи (G7) планируют провести срочную встречу на этой неделе, пишет агентство Kyodo.

Уточняется, что пройдут переговоры в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Главной темой станет ситуация вокруг Украины.

Конференция запланирована на период с 18 по 20 февраля. США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Ожидается визит украинского лидера Владимира Зеленского.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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