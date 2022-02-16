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5 способов укрепить слизистую носа

10:52
  • среда
  • 16 февраля 2022

Рекомендации дала врач-терапевт

Часто, в погоне за крепким иммунитетом, мы забываем про самое главное - про слизистую оболочку носоглотки. А зря, ведь то естественный, природный, защитный барьер нашего организма, который необходимо держать под надежной охраной иммунитета. Как правильно за ним ухаживать, восстанавливать и укреплять – в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко

- Почему так важно, чтобы слизистая оболочка нашей носоглотки была, ну, в полном порядке, здорова.

- Здоровая слизистая защищает наш организм от проникновения вирусов. Как устроен наш нос? По сути дела, это костно-хрящевая структура, в которой находится полость. В этой полости находится защитная слизь. Первым барьером на пути проникновения вирусов, являются волоски. Это своего рода воздушные фильтры, которые не дают частичкам проникать в полость носа. Но, конечно, главную роль играет слизь, которая вырабатывается бокаловидными клетками. Чтобы слизистая оболочка носоглотки была здоровой, нужно заботиться о ней регулярно. Это должно стать нашей привычкой. Как укрепить слизистую носоглотки.

Увлажнение

Зачастую гипофункция бокаловидных клеток и развивается тогда, когда слизистая пересыхает.   

Регулярная влажная уборка

И это так же должно стать нашей привычкой. Ведь благодаря влажной уборке количество вирусов, бактерий, аллергенов, частичек пыли снижается в разы. И тем самым мы защищаем нашу слизистую от этого воздействия.

Питьевой режим

Питьевой режим будет способствовать сохранению здоровья слизистой оболочки.

Средства для укрепления слизистой носоглотки

Иногда этих общих мер не достаточно и тогда нам нужны индивидуальные средства, которые помогут сохранить, защитить нашу слизистую оболочку. При выборе таких средств нужно обращать внимание на их состав. Натуральный состав, естественный механизм действия - это тот большой плюс, который позволит использовать эти средства всем людям без ограничений, включая маленьких детей. Эти средства будут обладать препаративным действием. Способствовать заживлению слизистой оболочки носа. И тем самым препятствовать проникновению вирусов и других болезнетворных агентов в наш организм. 

По материалам утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр")

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