Детский конкурс "Наследие моего района" пройдет в Москве в четвертый раз

Мероприятие помогает заинтересовать юных москвичей историей города

В Москве стартовал прием заявок на участие в IV городском конкурсе детского рисунка "Наследие моего района" для ребят от 7 до 15 лет. Об этом в среду, 16 февраля, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Заммэра города рассказала, что за четыре года существования конкурса количество участников выросло в шесть раз. В 2019 году работы прислали 500 человек, в 2021 году — 3000. Это свидетельствует об интересе юных москвичей к истории районов, в которых они живут.

В конкурсе появились две новые номинации: "Москва Петра I" и "Жизнь внутри здания". В главной номинации конкурсантам предлагается изобразить любой важный объект. Также есть номинации "Памятники-герои", "Парки и усадьбы Москвы", "Мосты и набережные Москвы". Для школьников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена номинация "Особый взгляд".

Прием заявок продлится до 25 апреля, а начале июня объявят победителей. Выбирать их будут в категориях "Профессионал" и "Любитель", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что в 2021 году 460 слушателей детских технопарков Москвы стали победителями различных национальных конкурсов и олимпиад.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram