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Детский конкурс "Наследие моего района" пройдет в Москве в четвертый раз

10:21
  • среда
  • 16 февраля 2022

Мероприятие помогает заинтересовать юных москвичей историей города

В Москве стартовал прием заявок на участие в IV городском конкурсе детского рисунка "Наследие моего района" для ребят от 7 до 15 лет. Об этом в среду, 16 февраля, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Заммэра города рассказала, что за четыре года существования конкурса количество участников выросло в шесть раз. В 2019 году работы прислали 500 человек, в 2021 году — 3000. Это свидетельствует об интересе юных москвичей к истории районов, в которых они живут.

В конкурсе появились две новые номинации: "Москва Петра I" и "Жизнь внутри здания". В главной номинации конкурсантам предлагается изобразить любой важный объект. Также есть номинации "Памятники-герои", "Парки и усадьбы Москвы", "Мосты и набережные Москвы". Для школьников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена номинация "Особый взгляд".

Прием заявок продлится до 25 апреля, а начале июня объявят победителей. Выбирать их будут в категориях "Профессионал" и "Любитель", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что в 2021 году 460 слушателей детских технопарков Москвы стали победителями различных национальных конкурсов и олимпиад.

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