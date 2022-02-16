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Суд оставил под арестом адвоката Улюкаева

10:25
  • среда
  • 16 февраля 2022

Она обвиняется в похищении денег клиентов

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, представлявшая интересы бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева адвокат Дареджан Квеидзе останется под арестом.
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"Суд оставил без удовлетворения жалобу Квеидзе на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей", - приводит сообщение ТАСС.

Квеидзе обвиняется в похищении денег клиентов, которым обещала смягчить наказание. Речь идет о двух эпизодах мошенничества. Адвокату грозит до 10 лет лишения свободы.

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима в декабре 2017 года. Экс-министр был признан виновным в получении взятки за выдачу его ведомством положительного заключения на покупку "Роснефтью" "Башнефти".

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