Суд оставил под арестом адвоката Улюкаева

Она обвиняется в похищении денег клиентов

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, представлявшая интересы бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева адвокат Дареджан Квеидзе останется под арестом.

"Суд оставил без удовлетворения жалобу Квеидзе на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей", - приводит сообщение ТАСС.

Квеидзе обвиняется в похищении денег клиентов, которым обещала смягчить наказание. Речь идет о двух эпизодах мошенничества. Адвокату грозит до 10 лет лишения свободы.

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима в декабре 2017 года. Экс-министр был признан виновным в получении взятки за выдачу его ведомством положительного заключения на покупку "Роснефтью" "Башнефти".

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