Зюганова выписали из больницы

Парламентарий погрузился в работу
Лидера КПРФ Геннадия Зюганова выписали из Центральной клинической больницы.
77-летний политик чувствует себя хорошо и уже приступил к рабочим делам.
"Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой", - сообщил Зюганов РИА Новости.
11 февраля стало известно, что у лидера КПРФ появились симптомы ОРВИ и его положили в больницу в профилактических целях. Зюганов прошел ряд обследований.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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