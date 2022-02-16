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Зюганова выписали из больницы

10:16
  • среда
  • 16 февраля 2022

Парламентарий погрузился в работу

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова выписали из Центральной клинической больницы.

77-летний политик чувствует себя хорошо и уже приступил к рабочим делам. 

"Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой", - сообщил Зюганов РИА Новости.

11 февраля стало известно, что у лидера КПРФ появились симптомы ОРВИ и его положили в больницу в профилактических целях. Зюганов прошел ряд обследований.

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