Зюганова выписали из больницы

Парламентарий погрузился в работу

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова выписали из Центральной клинической больницы.

77-летний политик чувствует себя хорошо и уже приступил к рабочим делам.

"Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой", - сообщил Зюганов РИА Новости.

11 февраля стало известно, что у лидера КПРФ появились симптомы ОРВИ и его положили в больницу в профилактических целях. Зюганов прошел ряд обследований.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram