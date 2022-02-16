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В Приморье столкнулись лесовоз и грузовой поезд

10:39
  • среда
  • 16 февраля 2022

Машинист пытался экстренно затормозить

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, в Приморье на перегоне Лимонник - Варфоломеевка произошло ДТП с участием грузовика и поезда.

"При исправно действующей сигнализации водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд", - отмечено в сообщении.

Машинист успел экстренно затормозить, но избежать столкновения все же не удалось. В результате аварии локомотив сошел с рельсов.

Пострадавших в ДТП нет. На место происшествия был направлен восстановительный поезд.

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