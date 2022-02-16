В Приморье столкнулись лесовоз и грузовой поезд

Машинист пытался экстренно затормозить
Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, в Приморье на перегоне Лимонник - Варфоломеевка произошло ДТП с участием грузовика и поезда.
"При исправно действующей сигнализации водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд", - отмечено в сообщении.
Машинист успел экстренно затормозить, но избежать столкновения все же не удалось. В результате аварии локомотив сошел с рельсов.
Пострадавших в ДТП нет. На место происшествия был направлен восстановительный поезд.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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