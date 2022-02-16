Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Руслана Шутарева

Отец мальчика поблагодарил благотворителей

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 13-летнего Руслана Шутарева. Его историю мы рассказывали накануне.

Три года назад у Руслана диагностировали лимфому Ходжкина. Сейчас мальчик проходит тяжёлый курс химиотерапии после рецидива и практически прикован к больничной кровати. Чтобы победить болезнь, Руслану необходим дорогостоящий препарат стоимостью около двух миллионов рублей. И благодаря Вам у семьи есть эти деньги. Вся сумма собрана.

Слова благодарности от папы:

Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! От всей души благодарю отзывчивых и добрых людей, всех, кто помог нам собрать средства на дорогостоящий препарат "Адцетрис"! Благодаря Вам Руслан получит лекарство, которое дает нам надежду справиться с рецидивом лимфомы Ходжкина. У сына появится шанс жить нормальной жизнью, о которой так он мечтает. Дорогие благотворители, я желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья на многие годы! Пусть все беды обходят Вас стороной, а радость и счастье наполнят Ваши дома! Низкий поклон всем, кто помогает людям в трудную минуту и занимается благотворительностью! Я верю в то, что каждому из Вас добро вернется в многократном размере! "Да не оскудеет рука дающего!" С благодарностью, папа Руслана.

Но у фонда много других подопечных, которым нужна поддержка. У семилетней Есении Квасовой - тяжёлый порок сердца. Она уже перенесла три сложнейшие операции. И чтобы спасти жизнь девочки, необходимо срочно провести ещё одну. Но стоит это почти 4 миллиона рублей.

Мы продолжаем помогать Есении все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

Видео: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Есении Квасовой

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Есении Квасовой, программа 1335

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