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В Центре спасения медвежат под Тверью появились новые подопечные

12:27
  • среда
  • 16 февраля 2022

Охотники спасли двух новорожденных животных и передали их специалистам

В Вологодской области охотники спасли двух новорождённых медвежат. Беспомощные малыши оказались брошены матерью в берлоге. Сейчас детёныши находятся в специальном центре под Тверью. За их состоянием следят зоологи. Кормят по часам, не дают замёрзнуть и даже меняют пелёнки. Но при этом делают всё, чтобы животные не привыкали к людям, ведь главная задача - вернуть косолапых в дикую природу.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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