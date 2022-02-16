В Центре спасения медвежат под Тверью появились новые подопечные

Охотники спасли двух новорожденных животных и передали их специалистам

В Вологодской области охотники спасли двух новорождённых медвежат. Беспомощные малыши оказались брошены матерью в берлоге. Сейчас детёныши находятся в специальном центре под Тверью. За их состоянием следят зоологи. Кормят по часам, не дают замёрзнуть и даже меняют пелёнки. Но при этом делают всё, чтобы животные не привыкали к людям, ведь главная задача - вернуть косолапых в дикую природу.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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