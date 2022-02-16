Обещанного Западом вторжения России на Украину не случилось

По случаю якобы запланированного нападения к россиян даже обратился Джо Байден

Сегодня всё внимание западной прессы было приковано к Киеву. Этой ночью СМИ ожидали пресловутого российского вторжения на Украину и даже запустили прямую трансляцию с видом на Майдан. Но вместо остросюжетных кадров нападения увидели лишь пустую площадь и услышали гимн Советского Союза. Но в США не прекращают голословно обвинять Москву. Президент Джо Байден выступил в Белом доме со специальным заявлением.

Вместо ракетного удара над Майданом грянул гимн СССР. Вполне себе уважаемое международное информагентство Reuters присоединилось к всеобщей истерии и с трех часов ночи запустило прямую трансляцию из центра Киева. Ждали. А поскольку занятие это, очевидно, было пустым и бесполезным, скучающие журналисты, судя по всему, просто запустили в помещении музыкальное сопровождение со словами про "Союз нерушимый". Именно в таком виде видеозапись стала вирусной и мгновенно разошлась по миру.

Пресс-секретарь российского президента накануне пошутил: опасающимся вторжения украинцам лучше завести будильники на 3 часа ночи и самим во всем убедиться. Именно на это время британские издания Mirror и the Sun в своих публикациях назначили нападение России на Украину. К их сожалению, не случилось. В The Sun вместо извинений перед аудиторией срочно отредактировали заголовок. Теперь он звучит так: "Повышенная готовность. Россия готова в любой момент вторгнуться в Украину, нанеся массированный ракетный удар и направив 200000 военнослужащих, утверждает разведка США".

Американские СМИ, которые нагнетали истерию наравне с британскими коллегами, теперь тоже вынуждены выкручиваться. А ведь они забросили целый десант корреспондентов в крупные украинские города. Этой ночью журналисты выходили в прямой эфир с пустых ночных улиц Киева, Харькова и Львова. Но чтобы ни на шаг не отступать от темы агрессии Москвы, зрителям показывали картинку перемещения военной техники. А что еще делать? Россия не оправдывает ни одного их прогноза, продолжая заниматься своими внутренними делами. И вот очередное гадание на кофейной гуще от Госсекретаря.

"Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину", - заявил Энтони Блинкен.

Это заявление Госсекретаря прозвучало в то время, когда часть российских военнослужащих уже направлялись в места своей постоянной дислокации. После плановых совместных и открытых для прессы учений с Белоруссией. Либо американская разведка недорабатывает, либо не замечать очевидного - намеренная политика Вашингтона.

Вот и Джо Байден, который назначал нападение России на Украину на 16 февраля, заявил: США еще не удостоверились в том, что российские военные подразделения возвращаются в места постоянного базирования. По словам хозяина Белого Дома, угроза сохраняется, и вторжение остается возможным. А, значит, Вашингтон продолжит накачивать Украину оружием.

"Хотя я не буду отправлять американских военных воевать на Украину, мы поставили украинским военным технику, чтобы помочь им защитить себя. С той же целью мы обучаем их, консультируем, предоставляем данные разведки. И не сомневайтесь: США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. Нападение на одну из стран НАТО - это нападение на всех членов альянса", - предупредил Байден.

Когда Украина успела стать членом НАТО, которого необходимо защищать, Байден не пояснил. Так же, как и то, зачем он обращается к гражданам России, не будучи их президентом.

"Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России", - заявил Байден.

Стоящий на пороге 80-летия политик, кажется, подзабыл, что в военной доктрине США Россия прямо обозначена как враг. А в американском Конгрессе уже лежит пакет санкций. За вторжение, которого всё нет.

Накануне Владимир Путин после встречи с федеральным канцлером Германии снова отвечал на вопрос: хотят ли русские войны. Не хотят. Но готовы отстаивать свои требования гарантий безопасности.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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