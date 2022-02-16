Минобороны показало возвращение войск с учений в Крыму

Российская военная техника пересекла Крымский мост

Подразделения Южного военного округа, которые завершили плановые учения на полигонах Крыма, возвращаются в пункты постоянной дислокации. Танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, соблюдая все меры предосторожности, погрузили на железнодорожные платформы.

Этой ночью воинский эшелон пересёк Крымский мост. Кадры распространило Минобороны. По автомобильной части переправы марш совершила колонна подразделений материально-технического обеспечения. Сопровождали машины экипажи военной автоинспекции.

Ранее сообщалось, что манёвры проходили на территории 15 полигонов в зоне ответственности округа. После возвращения в места базирования технику подготовят к проведению очередного этапа боевых учений.

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