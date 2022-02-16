Президент Бразилии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

В среду он проведет переговоры с Владимиром Путиным

Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Он прибыл в Москву накануне с официальным визитом. Перед встречей Болсонару принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров стороны планируют обсудить вопросы укрепления двустороннего стратегического партнёрства и развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. Также лидеры обменяются мнениями по ключевым проблемам международной повестки.

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