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Президент Бразилии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

11:40
  • среда
  • 16 февраля 2022

В среду он проведет переговоры с Владимиром Путиным

Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Он прибыл в Москву накануне с официальным визитом. Перед встречей Болсонару принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров стороны планируют обсудить вопросы укрепления двустороннего стратегического партнёрства и развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. Также лидеры обменяются мнениями по ключевым проблемам международной повестки.

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Жаир Болсонару возле Могилы Неизвестного Солдата
Жаир Болсонару возле Могилы Неизвестного Солдата
Жаир Болсонару возле Могилы Неизвестного Солдата
Жаир Болсонару возле Могилы Неизвестного Солдата
Жаир Болсонару возле Могилы Неизвестного Солдата
Жаир Болсонару возле Могилы Неизвестного Солдата
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