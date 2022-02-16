Волна докатилась до Восточной Европы: в 6 странах региона растет заболеваемость

Число заболевших штаммом "омикрон"увеличилось вдвое

В России за сутки госпитализированы 19573 человека с коронавирусом. Это меньше, чем накануне. По данным оперативного штаба, выявили 179284 новых случая. Выздоровели 172468 пациентов. Волна штамма "омикрон" идёт на Восток Европы. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. За последние недели сразу в 6 странах фиксируют рост заболеваемости. Пик уже пройден в Нидерландах. Там планируют отказаться практически от всех ограничений. А в Канаде, где не утихают протесты, власти заявили о расширении полномочий полиции.

Глава столичной полиции Оттавы подал в отставку. Ведомство оказалось не в силах сдержать протестующих водителей фур, автобусов и тракторов. Протесты недовольных антиковидными ограничениями и не желающих вакцинироваться, по сути, вышли из-под контроля. И настолько стали раздражать власти, что премьер-министр был вынужден предоставить полиции самые широкие полномочия. То есть силовики могут задержать любого, кто участвует в этих акциях. Более того, пикетчикам грозят блокировкой счетов, даже без решения суда.

"Полиция получит больше полномочий для восстановления порядка на местах. Демонстрантов могут штрафовать или даже задержать. Наша задача обеспечивать безопасность и защитить инфраструктуру, нашу экономику и сохранить рабочие места людей. Мы не можем и не позволим продолжать эти незаконные и опасные акции", - заявил премьер Канады Джастин Трюдо.

В Нидерландах акции протеста практически сошли на нет после того как власти страны заявили: пик инфицирования омикроном пройден. Заболеваемость снижается. И хотя за неделю диагноз "ковид" поставлен более полумиллиону граждан, это не помешало отменить часть действующих ограничений. Ослаблен режим самоизоляции. Бары и рестораны вновь могут работать до часа ночи.

Омикрон, заявили в ВОЗ, расползается на восток. За две недели в шести странах Восточной Европы число заболевших этим штаммом увеличилось вдвое. А на другом конце континента - в Гонконге - только за последние сутки - еще две тысячи инфицированных. Пятая волна ковида захлестнула мегаполис, в клиниках уже не хватает свободных мест. Больных приходится размещать прямо на улицах или стадионах.

"Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что масштабы, темпы и серьезность пятой волны, переросли наши возможности, но мы должны продолжать бороться с эпидемией. Сдаться вирусу - это не вариант", - говорит исполнительный директор Гонконга Кэрри Лэм.

Вот уж кто точно не намерен сдаваться, так эта новобрачные в Никарагуа. Омикрон не помешал четырем сотням молодоженов отпраздновать общую свадьбу. Впрочем, многие все же решили не рисковать и надели защитные маски.

Кирилл Парменов, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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