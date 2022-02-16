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В московской квартире нашли брошенных восьмимесячных близнецов

10:42
  • среда
  • 16 февраля 2022

Мальчики в тяжелом состоянии

В заваленной мусором московской квартире нашли двух восьмимесячных голодных близнецов.

Жутки инцидент произошел квартире на улице Плеханова на востоке столицы. Мальчиков забрали в больницу в тяжелом состоянии. Предполагается, что их некоторое время не кормили.

Родители близнецов уже установлены. Ранее ни уже лишались родительских прав.

"На момент обнаружения детей родители находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения", - заявили правоохранители.

По факту произошедшего начала проверка, сообщили ТАСС в столичной прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по статьям "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Истязание".

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