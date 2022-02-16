В Ярославской области на прохожих с крыши дома обрушилась лавина

Инцидентом заинтересовались в прокуратуре

В Приморье ликвидируют последствия мощного циклона. Во Владивостоке сильный снегопад не прекращается с вечера понедельника. На дорогах - множество ДТП. Передвигаться по улицам нелегко и пешеходам - за последние сутки с травмами к врачам обратились несколько десятков человек. А в Ярославской области с крыши дома на женщину и ребенка обрушилась целая лавина снега.

Женщина и ребёнок неспешно идут вдоль двухэтажного дома. В какой-то момент школьник останавливается и смотрит наверх. Через мгновение на них обрушивается настоящая лавина. Первым на помощь спешит дворник. Как только снежная пелена рассеивается, становится понятно, что никто не пострадал. Но случившееся их явно сильно напугало. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнения собственником требования законодательства по содержанию зданий и строений в зимний период. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заявил Андрей Кузьмин, заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области.

С последствиями сильного снегопада борются во Владивостоке. Очистить дороги пока не успели. Легковушки скользят на подъёмах. Фуры и вовсе не могут подняться в гору самостоятельно. Чтобы большегрузы не перегородили дорогу, их приходится буквально заталкивать наверх с помощью тракторов.

Похожая ситуация - в Самаре, где тоже прошёл сильный снегопад. На скользких дорогах грузовики не могли подняться на мост. Дальнобойщиков выручали коллеги по цеху.

В Забайкальском крае, Хакасии, Бурятии, Иркутской области и на Чукотке, наоборот, светит яркое солнце. Однако столбик термометра местами показывает минус сорок. В Гидрометцентре такое резкое похолодание назвали аномальным даже для Сибири. И морозы продержатся там как минимум неделю.

А вот в Центральной России погода не по сезону тёплая. По словам метеорологов, нынешняя температура в Москве свойственна для середины марта. В ближайшие дни местами будет идти снег, переходящий в дождь. Синоптики уверены - весна в столичном регионе наступит раньше обычного.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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