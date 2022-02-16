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Минцифры предложило обложить игровые платформы налогом для поддержки патриотических игр

11:03
  • среда
  • 16 февраля 2022

Предполагается, что это принесет до 10 млрд рублей в год

В российском правительстве рассматривают возможность введения дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store. Поступления предлагается направлять в фонд поддержки патриотических видеоигр, рассказали источники в кабмине.
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По словам источника, Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру.

Чтобы обеспечить поступления средств в этот фонд, предлагается обложить налогом иностранные платформы цифровой дистрибуции видеоигр — в размере 5% от продаж в России. По расчетам, это может принести до 10 млрд рублей поступлений в год.

В Минцифры подтвердили подготовку предложений по созданию фонда, их направили в правительство. В аппарате замглавы кабмина Дмитрия Чернышенко подтвердили, что предложения проходят межведомственное согласование и проработку, пишет "Коммерсантъ".

Ранее в Госдуме рассказали, что положительно оценивают предложение практиковать начисление дополнительных баллов к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) школьникам, которые участвуют в создании просветительского контента в интернете.

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