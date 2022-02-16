Захарова попросила западные СМИ "огласить список вторжений"

Просьба касается в том числе Bloomberg, The New York Times и The Sun

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась в Telegram к западным СМИ.

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. - огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", - написала спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что 15 февраля Россия начнет "военное вторжение" на Украину. Доказательств в публикации представлено не было.

В свою очередь, британская газета The Sun анонсировала начало "вторжения" России на Украину в ночь со вторника на среду (в 3:00 по Москве). Потом материал оперативно изменили.

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