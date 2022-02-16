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ЦБ предупредил о новой схеме телефонных мошенников

11:43
  • среда
  • 16 февраля 2022

Злоумышленники предлагают перевести деньги на "безопасный" счет регулятора

В России зафиксированы случаи мошенничества под предлогом перевода денег граждан на "специальные" счета в Центробанке. Об этом в среду, 16 февраля, рассказали в пресс-службе регулятора.
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В ЦБ сообщили, что злоумышленники звонят человеку с сообщением, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета. Для сохранности средства якобы нужно перевести на "специальный" (или "безопасный") счет в Центробанке. Мошенники рассчитывают, что упоминание Банка России усыпит бдительность потенциальной жертвы.

Однако никаких "специальных" или "безопасных" счетов для физлиц в ЦБ нет, Банк России не работает с гражданами как с клиентами, подчеркнули в организации.

Регулятор также предупредил, что злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, какого-либо банка, государственных органов, а в разговоре могут обещать какие-либо выплаты или компенсации.

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров посоветовал немедленно прекращать разговор с неизвестным абонентом, если речь заходит о деньгах, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил создать на портале госуслуг специальный раздел для жалоб граждан на телефонных мошенников. Такие жалобы, по замыслу автора идеи, должны одновременно иметь статус официального обращения в правоохранительные органы.

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