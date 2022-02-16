ВСУ разместили 22 танка вблизи линии соприкосновения в Донбассе

За прошедшие сутки украинские военные дважды производили обстрелы

Как сообщили в среду в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, недалеко от линии соприкосновения в Донбассе были размещены 22 танка ВСУ.

"В зоне ответственности 79-й бригады отмечено нахождение 22 танков Т-72 вблизи населенного пункта Подлесное", - приводит сообщение ТАСС.

В ЛНР уточнили, что подобные действия являются нарушением третьего пункта дополнительных мер обеспечения перемирия в регионе.

Кроме того, стало известно, что за прошедшие сутки украинские военные дважды производили обстрелы территории республики.

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