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Twitter, Viber и TikTok приступили к исполнению закона о "приземлении"

11:31
  • среда
  • 16 февраля 2022

Документы поступили в РКН

Зарубежные компании Zoom, Twitter, Viber, Likee и TikTok приступили к исполнению российского закона о "приземлении".

Они уже отправили заявление на регистрацию личного кабинета в Роскомнадзоре, сообщили в российском надзорном ведомстве.

Компании Google, Discord, Pinterest, Telegram, Meta и Twitch еще не приступили к исполнению закона о "приземлении", сообщил ТАСС заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в России до конца февраля разработают наказание для IT-компаний, которые нарушают требования закона о "приземлении". Среди возможных принудительных мер – запрет рекламы, ограничение денежных переводов, запрет на поисковую выдачу, частичное ограничение доступа к ресурсу.

Президент России Владимир Путин подписал "закон о приземлении" в прошлом году. Документ обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек создать в стране представительства.

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