Ефимов: Статус резидента технополиса "Москва" за год получили 15 компаний

Они создадут более 1,5 тысячи рабочих мест

Еще 15 компаний получили за год статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Они планируют инвестировать в свое производство 6,6 миллиарда рублей в течение 10 лет и создать более полутора тысяч рабочих мест.

"Заявленный объем инвестиций новых резидентов превышает 15,7 млрд руб. Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие своих производств на территории ОЭЗ Москвы более 9,1 млрд руб.", - сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что пять предприятий разместятся на площадке "Алабушево", остальные выбрали локализацию в Печатниках.

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