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Ефимов: Статус резидента технополиса "Москва" за год получили 15 компаний

11:03
  • среда
  • 16 февраля 2022

Они создадут более 1,5 тысячи рабочих мест

Еще 15 компаний получили за год статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Они планируют инвестировать в свое производство 6,6 миллиарда рублей в течение 10 лет и создать более полутора тысяч рабочих мест.

"Заявленный объем инвестиций новых резидентов превышает 15,7 млрд руб. Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие своих производств на территории ОЭЗ Москвы более 9,1 млрд руб.", - сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что пять предприятий разместятся на площадке "Алабушево", остальные выбрали локализацию в Печатниках.

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