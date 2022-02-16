Заммэра Ефимов: Московский экспорт канцтоваров в 2021 году вырос почти на треть

Российская столица входит в число главных экспортеров канцелярских и школьных принадлежностей

Стоимостной объем столичного экспорта канцелярских и школьных принадлежностей в период с января по ноябрь 2021 года достиг 19,86 млн долларов. Об этом в среду, 16 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, доля канцелярских товаров Москвы в общероссийском экспорте составила 32,2%, а объем поставок из столицы на 29,5% превышает показатели за одиннадцать месяцев 2020 года.

Основные импортеры канцелярских и школьных товаров, произведенных в Москве, — Белоруссии (7,66 млн долларов), Казахстан (5,42 млн долларов), Латвия (1,24 млн долларов), Киргизия (1,08 млн долларов) и Армения (0,48 млн долларов). География поставок расширилась с 81 страны в 2019 году до 83 стран в 2021 году.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров уточнил, что столица поставила товары этой категории во Вьетнам (на 119,13 тысячи долларов), в Алжир (81,09 тыс. долларов), Сербию (20,7 тыс. долларов), Сингапур (8,19 тыс. долларов). Годом ранее Москва поставляла в эти страны канцелярку менее чем на тысячу долларов.

В категории блокнотов и тетрадей поставки увеличены на 22,6%, до 6,83 млн долларов, ручек и маркеров — на 40,7%, до 4,32 млн долларов. На 92,4% выросли поставки линеек и на 36,4% — карандашей и мелков (1,17 млн и 1,16 млн долларов соответственно).

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что Москва является крупным производителем продовольствия для собственного потребления и экспорта. Владимир Ефимов уточнил, что выпуск продуктов в январе — ноябре 2021 года вырос на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Отгрузка продукции пищевой промышленности столицы составила 487,5 млрд рублей (+14,7%).

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