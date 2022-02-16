Бочкарев: Одна из самых длинных эстакад в столице на северном участке МСД готова на 76%

Сейчас идет монтаж кабельной канализации

Одна из самых длинных эстакад в столице на северном отрезке Московского скоростного диаметра готова на три четверти.

Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В настоящий момент ее строительство завершено на 76 %.

Эстакада основного хода новой трассы протянется от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе. Она пересечет участок Октябрьской железной дороги и Савеловское направление МЖД.

"В настоящее время ведется монтаж пролетных строений эстакады и монтаж кабельной канализации, подпорные стены уже полностью готовы", - сообщил Бочкарев.

Ранее о своем решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря новой трассе можно будет проехать через весь город, минуя центр, без единого светофора.

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