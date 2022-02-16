В России госпитализированы еще 19573 человека с коронавирусом

Вылечились 172468 человека

За сутки в России госпитализированы 19573 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 179284 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 11262 человека, из них госпитализированы только 1036.

Выздоровели за сутки 172468 человек. Скончались 748 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 14659880 человек. Умерли 342383 зараженных. Вылечились 11643393 заболевших.

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