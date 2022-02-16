Сборная России по хоккею вышла в полуфинал ОИ-2022

Далее "красной машине" предстоит встреча с победителем пары Финляндия — Швейцария

Российские хоккеисты в среду, 16 февраля, одержали победу в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Пекине и вышли в полуфинал.

В матче против сборной Дании россияне победили со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Шайбами в ворота датских хоккеистов отметились Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35-я минута) и Вячеслав Войнов (56-я минута). Единственную шайбу за датчан забросил Франс Нильсен (23-я минута).

В полуфинале, который пройдет 18 февраля, "красной машине" предстоит встретиться с победителем пары Финляндия — Швейцария. Этот матч начнется в 11:40 мск 16 февраля.

Мужская сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

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