ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стая собак напала на школьницу под Челябинском

11:35
  • среда
  • 16 февраля 2022

Девочка попала в больницу

В городе Коркино Челябинской области стая собак напала на 11-летнюю девочку, передает пресс-центр региональной прокуратуры.

"В результате произошедшего несовершеннолетняя получила травмы головы и тела, госпитализирована в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Там добавили, что в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Госдуме предложили повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Речь идет в том числе об уголовной ответственности в том случае, если нападение бездомных собак привело к гибели человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Бездомные собаки
Бездомные собаки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.