Стая собак напала на школьницу под Челябинском

Девочка попала в больницу

В городе Коркино Челябинской области стая собак напала на 11-летнюю девочку, передает пресс-центр региональной прокуратуры.

"В результате произошедшего несовершеннолетняя получила травмы головы и тела, госпитализирована в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Там добавили, что в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Госдуме предложили повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Речь идет в том числе об уголовной ответственности в том случае, если нападение бездомных собак привело к гибели человека.

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