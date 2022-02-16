В Москве от COVID-19 за сутки вылечились более 37 тысяч пациентов

Были госпитализированы 1036 человек

В Москве с коронавирусом за сутки были госпитализированы 1036 человек, сообщил в среду оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Там уточнили, что на ИВЛ в столице находятся 625 человек.

"В городе выздоровели еще 37779 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 281 792", - также отметили в оперштабе.

За сутки в городе зарегистрировано 11262 новых случая COVID-19. Скончались 87 пациентов.

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