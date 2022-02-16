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Белоруссия заверила, что после учений в стране не останется ни одного русского солдата

12:26
  • среда
  • 16 февраля 2022

Учения проходят с 10 по 20 февраля

По завершении совместных с Россией военных учений на территории Белоруссии не останется ни одного российского военнослужащего. Об этом в среду, 16 февраля, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
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Глава МИД республики напомнил, что учения носили плановый характер и были организованы для проверки боеготовности России и Белоруссии. С учетом деятельности НАТО у границ двух государств учения обоснованы, подчеркнул Макей. Число задействованных в маневрах военных и техники не превышают параметры Венского документа 2011 года, его положения также не нарушены.

Белорусский министр также заявил, что "ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений", сообщает РИА Новости.

На территории Белоруссии с 10 по 20 февраля проводится активная фаза проверки готовности сил реагирования Союзного государства, с участием российских военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что "никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло".

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что государство, проводя военные учения, никому не угрожает, а лишь тренирует собственные войска. Он также рассказал, что военным атташе была предоставлена возможность "наблюдать за ведением розыгрышей на различных участках действий".

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