Россиянина арестовали в Москве за госизмену

Обвиняемого взяли под стражу на два месяца

Лефортовский суд Москвы постановил взять под стражу гражданина России Намазова Ровшана Намаз оглы по обвинению в государственной измене. Об этом в среду, 16 февраля, рассказали в пресс-службе суда.

Обвиняемый останется под арестом минимум до 11 апреля, уточнили в суде.

Намазову вменяется совершение государственной измены (ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Подробности о вменяемом Намазову преступлении не приводятся, сообщает "Интерфакс".

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