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Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на ОИ-2022

12:12
  • среда
  • 16 февраля 2022

Первое место заняли спортсменки из Швеции

На Олимпийских играх в Пекине женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете 4х6 км. В составе команды выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
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Первыми стали шведки, третьими - представительницы Германии. На третьем этапе Миронова допустила четыре промаха на стойке и ушла на штрафной круг.

Прежде биатлонистки из России брали медаль в эстафете на Олимпиаде-2010. Тогда это было золото.

Теперь на счету сборной России в Пекине четыре золотые, восемь серебряных и девять бронзовых наград (девятое место в медальном зачете). Лидирует Норвегия.

ОИ-2022 завершатся 20 февраля.​​​​​​​

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