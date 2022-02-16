Анна Дзюба раскрыла детали распада Artik & Asti

Продюсер Артем Умрихин предложил певице два варианта
Украинская певица Анна Дзюба раскрыла детали распада поп-дуэта Artik & Asti, в составе которого проработала несколько лет.
"Все, кому было интересно узнать о распаде группы сейчас получат ответ. Мы были в долгом обсуждении с Артемом (продюсер Артем Умрихин — прим. ред.). В итоге после долгого обсуждения и разных предложений я получила два варианта: это предложение, о котором я не буду разглагольствовать, и второе предложение было уйти в сольную карьеру. Я выбрала второй вариант. От первого варианта я отказалась, потому что он мне не подошел. Всё", — рассказала Анна Дзюба во время общения с поклонниками в соцсети.
О распаде дуэта Artik & Asti стало известно в ноябре 2021 года. Новой вокалисткой группы стала участница шоу "Голос" Севиль Велиева.
Уход Анны из группы широко обсуждался в СМИ. Это стало драйвером роста прослушиваний музыки артистов. Сольный дебют Анны Дзюба и свежий трек от дуэта Artik & Asti в новом составе держится в топе Apple Music с конца января.
20 января Велиева и Умрихин представили свой первый совместный трек "Гармония" и сразу попали в топ-чарты Apple Music, заняв 2-е место.
Чуть ранее со своим сольным проектом стартовала Дзюба (Anna Asti). Певица выпустила дебютный сингл "Феникс", который лидирует в чартах 4 неделю подряд.
Официальные чарты Apple Music в России за 6-ю неделю 2022 года
Топ по трекам:
- Artik & Asti — "Гармония";
- ANNA ASTI — "Феникс";
- MACAN — "За всех";
- GAYAZOV$ BROTHER$ — "МАЛИНОВАЯ ЛАДА";
- Антон Токарев — "Седьмой лепесток";
- Kambulat — "Выпей меня";
- Люся Чеботина — "СОЛНЦЕ МОНАКО";
- Miyagi & Andy Panda — "Marmalade" (feat. Mav-d);
- Zivert — "ASTALAVISTALOVE";
- NЮ — "Никто".