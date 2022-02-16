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Анна Дзюба раскрыла детали распада Artik & Asti

12:32
  • среда
  • 16 февраля 2022

Продюсер Артем Умрихин предложил певице два варианта

Украинская певица Анна Дзюба раскрыла детали распада поп-дуэта Artik & Asti, в составе которого проработала несколько лет.

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"Все, кому было интересно узнать о распаде группы сейчас получат ответ. Мы были в долгом обсуждении с Артемом (продюсер Артем Умрихин — прим. ред.). В итоге после долгого обсуждения и разных предложений я получила два варианта: это предложение, о котором я не буду разглагольствовать, и второе предложение было уйти в сольную карьеру. Я выбрала второй вариант. От первого варианта я отказалась, потому что он мне не подошел. Всё", — рассказала Анна Дзюба во время общения с поклонниками в соцсети.

О распаде дуэта Artik & Asti стало известно в ноябре 2021 года. Новой вокалисткой группы стала участница шоу "Голос" Севиль Велиева.

Уход Анны из группы широко обсуждался в СМИ. Это стало драйвером роста прослушиваний музыки артистов. Сольный дебют Анны Дзюба и свежий трек от дуэта Artik & Asti в новом составе держится в топе Apple Music с конца января.

20 января Велиева и Умрихин представили свой первый совместный трек "Гармония" и сразу попали в топ-чарты Apple Music, заняв 2-е место.

Чуть ранее со своим сольным проектом стартовала Дзюба (Anna Asti). Певица выпустила дебютный сингл "Феникс", который лидирует в чартах 4 неделю подряд.

Официальные чарты Apple Music в России за 6-ю неделю 2022 года  

Топ по трекам:

  1. Artik & Asti — "Гармония";
  2. ANNA ASTI — "Феникс";
  3. MACAN — "За всех";
  4. GAYAZOV$ BROTHER$ — "МАЛИНОВАЯ ЛАДА";
  5. Антон Токарев — "Седьмой лепесток";
  6. Kambulat — "Выпей меня";
  7. Люся Чеботина — "СОЛНЦЕ МОНАКО";
  8. Miyagi & Andy Panda — "Marmalade" (feat. Mav-d);
  9. Zivert — "ASTALAVISTALOVE";
  10. NЮ — "Никто".

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