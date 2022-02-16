Путин выступит на итоговой коллегии МВД

Будут определены задачи на 2022 год

Президент России Владимир Путин в четверг, 17 февраля, выступит ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России.

Глава государства подведет итоги работы органов внутренних дел за прошлый год. Также в ходе заседания будут определены цели на 2022 год, говорится в сообщении Кремля.

В среду, 16 февраля, Путин выступит по видеосвязи на итоговой коллегии МЧС. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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