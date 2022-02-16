В НАТО заявили, что продолжат "обличать агрессивные планы России"

Признаков деэскалации в Брюсселе не видят

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил перед началом двухдневного заседания глав оборонных ведомств блока, что альянс "продолжит обличать агрессивные планы России", чтобы осложнить возможную "агрессию" против Украины.

Также Столтенберг сказал, что в НАТО пока не видят признаков деэскалации вокруг Украины, но "получают от Москвы сигналы" о готовности к дипломатическому урегулированию.

Как при этом заметил генсек, НАТО не может дать точную оценку количества российских сил у границы Украины.

"Мы готовы к диалогу. Мы направили России наши предложения по безопасности, и мы ждем ответ на них и выражаем готовность и открытость к диалогу", - уточнил Столтенберг (цитата по РИА "Новости").

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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