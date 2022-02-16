В Думе предложили наказывать за оскорбление чести спортсменов

Поводом стал инцидент с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой

В России необходимо разработать законопроект о защите чести и достоинства российских спортсменов. Такое мнение в среду, 16 февраля, высказал депутат Госдумы Олег Нилов.

Парламентарий рассказал, что подобный закон есть в США, там предусмотрено до десяти лет тюрьмы за оскорбление чести спортсменов.

В России "такого закона нет, он должен быть", заявил Нилов и предложил разработать соответствующую норму, пообещав активно участвовать в реализации данной инициативы.

Депутат привел в пример ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой и заявил, что происходящее в отношении спортсменки — "кибербуллинг", а также "унижение и травля детей", сообщает АГН "Москва".

Во время ОИ-2022 выяснилось, что допинг-проба Камилы Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. РУСАДА временно отстраняло спортсменку от соревнований, но после апелляции разрешило с 9 февраля вернуться к выступлениям. Спортивный арбитражный суд отказался удовлетворить жалобы международных спортивных организаций на это решение.

МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Золото в копилку российской команды принесли Камила Валиева (женское одиночное катание), Марк Кондратюк (мужская одиночка), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (соревнования спортивных пар), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцевальные дуэты).

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