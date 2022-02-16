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Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

12:42
  • среда
  • 16 февраля 2022

Опасность силового решения проблемы Донбасса со стороны Киева пока не уменьшается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга с журналистами в среду, что Владимир Путин принял к сведению обращение Государственной думы о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, пишет ТАСС.
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Вместе с тем кремлевский спикер отметил, что с Минскими соглашениями такое признание не коррелирует.

Как подчеркнул пресс-секретарь, опасность силового решения проблемы Донбасса со стороны Киева пока что не уменьшается, она высокая.

Ранее Дума приняла обращение к президенту о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

"Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют", - прокомментировал обращение Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем.

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