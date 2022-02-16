"Спокойно спали": в Кремле рассказали, как прошла ночь перед "вторжением"

Предсказание британских СМИ не сбылось

Сообщения британских СМИ о "вторжении" России на Украину не повлияли на работу Кремля.

Минувшая ночь прошла в штатном режиме, работники Кремля спокойно спали, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Контактов с иностранными государствами не было.

"Ночь прошла в штатном режиме. Как и положено. Спокойно спали. Утром также спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню", - сообщил представитель президента, отвечая на вопрос, была ли сегодняшней ночью скорректирована работа администрации.

Песков заметил, что до "кульминации западной истерии на счет вторжения" еще далеко и попросил россиян набраться терпения.

"До кульминации еще далеко. Поэтому ремиссия наступит не сразу. Нам нужно набраться терпения", - подчеркнул он.

Ранее британские таблоиды Sun и Mirror написали, что Россия "вторгнется" на Украину 16 февраля в 4:00 по московскому времени. Утром 17 февраля Sun отредактировал статью, изменив "четыре утра" на "в любое время".

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