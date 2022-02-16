ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав оценил потребность россиян в диспансеризации после COVID-19

13:33
  • среда
  • 16 февраля 2022

Переболевшим требуется углубленная диспансеризация

В углубленной диспансеризации после перенесенной коронавирусной инфекции нуждаются около 7 млн россиян. Об этом в среду, 16 февраля, рассказал заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.
Путин призвал активизировать укрепление первичного звена здравоохранения

Замглавы Минздрава оценил потребность граждан в диспансеризации после COVID-19 на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по социальным и культурным правам по теме "Вопросы реализации первичной медико-санитарной помощи в России".

Как рассказал Камкин, в 2021 году углубленную диспансеризацию прошли 1,9 миллиона человека, а в 2022 году – более 146 тысяч. При этом общее количество россиян, прошедших профилактические осмотры и диспансеризации разного вида в 2021 году составило почти 49 млн человек, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минздраве рассказали, что главной задачей российской системы здравоохранения является обеспечение продолжительности жизни граждан в 78 лет, поэтому важны именно профилактические программы, предупреждение заболеваний, вакцинация. В трудоспособном возрасте это программы сохранения здоровья, в первую очередь — диспансеризация.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Диспансеризация
Диспансеризация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.