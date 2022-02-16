Минздрав оценил потребность россиян в диспансеризации после COVID-19

Переболевшим требуется углубленная диспансеризация

В углубленной диспансеризации после перенесенной коронавирусной инфекции нуждаются около 7 млн россиян. Об этом в среду, 16 февраля, рассказал заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

Замглавы Минздрава оценил потребность граждан в диспансеризации после COVID-19 на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по социальным и культурным правам по теме "Вопросы реализации первичной медико-санитарной помощи в России".

Как рассказал Камкин, в 2021 году углубленную диспансеризацию прошли 1,9 миллиона человека, а в 2022 году – более 146 тысяч. При этом общее количество россиян, прошедших профилактические осмотры и диспансеризации разного вида в 2021 году составило почти 49 млн человек, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минздраве рассказали, что главной задачей российской системы здравоохранения является обеспечение продолжительности жизни граждан в 78 лет, поэтому важны именно профилактические программы, предупреждение заболеваний, вакцинация. В трудоспособном возрасте это программы сохранения здоровья, в первую очередь — диспансеризация.

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