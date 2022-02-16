Путин отказался брать пример с Байдена

Российский лидер не собирается обращаться к нации, как президент США

Президент России Владимир Путин не собирается выступать с обращением к американской нации по примеру президента США Джо Байдена. Об этом в среду, 16 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

15 февраля президент США Джо Байден выступил с обращением к народу России относительно напряженности вокруг Украины. Американский лидер заверил россиян, что они "нам не враг", а также выразил уверенность, что жители России не хотят "кровавой, разрушительной войны против Украины".

Представитель Кремля сообщил, что подобное обращение Владимира Путина не планируется. По словам Пескова, было бы неразумно объяснять всему миру, "почему Россия не нападает на Украину".

Пресс-секретарь президента также напомнил, что российский лидер "постоянно разъясняет всему миру" и за последнюю неделю провел несколько пресс-конференций, в ходе которых "он весьма исчерпывающе излагал позицию Российской Федерации", сообщает РИА Новости.

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