Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте в Пекине

Первое место досталось норвежцам

На Олимпиаде в Пекине российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте классическим стилем.

Первое место досталось норвежцам, на третьем - Финляндия. Большунов и Терентьев отстали от победителей на 4,29 секунды.

Ранее бронзу в командном спринте завоевали россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Прежде на ОИ-2022 Большунов взял два золота (эстафета и скиатлон) и серебро (гонка на 15 км с раздельного старта). На счету Терентьева также бронза в личном спринте.

Игры завершатся 20 февраля.​​​​​​​

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