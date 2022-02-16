Восемь братьев и сестер: подробности о семье, где нашли истощенных близнецов

Родителей ранее лишили прав
Родителей восьмимесячных близнецов, которых спасли из захламленной квартиры в Москве, ранее лишали прав в отношении восьми детей.
Об этом сообщили в Следственном комитете. По данным telegram-канала Mash, старшему – 16 лет, младшему – два года. Несовершеннолетние воспитываются в интернате.
16 февраля стало известно, что в квартире на улице Плеханова обнаружили восьмимесячных мальчиков-близнецов. Малыши не ели несколько дней, их в тяжелом состоянии увезли в больницу.
В настоящий момент здоровью близнецов ничего не угрожает. Дело контролирует уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Мной направлены запросы в органы опеки и попечительства, поскольку родителей ранее лишали родительских прав в отношении других детей, и семья должна стоять на учете", - отметила она.
Родителей задержали на месте. Они находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Соседи утверждают, что родители близнецов часто злоупотребляли спиртным и вели себя асоциально. В свою очередь отец и мать заявили на допросе, что кормили детей и заботились о них.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Истязание".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram