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Восемь братьев и сестер: подробности о семье, где нашли истощенных близнецов

13:51
  • среда
  • 16 февраля 2022

Родителей ранее лишили прав

Родителей восьмимесячных близнецов, которых спасли из захламленной квартиры в Москве, ранее лишали прав в отношении восьми детей.
В московской квартире нашли брошенных восьмимесячных близнецов

Об этом сообщили в Следственном комитете. По данным telegram-канала Mash, старшему – 16 лет, младшему – два года. Несовершеннолетние воспитываются в интернате.

16 февраля стало известно, что в квартире на улице Плеханова обнаружили восьмимесячных мальчиков-близнецов. Малыши не ели несколько дней, их в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В настоящий момент здоровью близнецов ничего не угрожает. Дело контролирует уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Мной направлены запросы в органы опеки и попечительства, поскольку родителей ранее лишали родительских прав в отношении других детей, и семья должна стоять на учете", - отметила она.

Родителей задержали на месте. Они находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Соседи утверждают, что родители близнецов часто злоупотребляли спиртным и вели себя асоциально. В свою очередь отец и мать заявили на допросе, что кормили детей и заботились о них.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Истязание".

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