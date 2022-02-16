Москвичей предупредили о циклоне "Иления"

За сутки выпадет 6-9 миллиметров осадков

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в беседе с РИА "Новости", что в четверг циклон "Иления" принесет в Москву штормовой ветер.

"Вечером, примерно с 21 часа, город накроют обложные осадки в виде мокрого снега с дождем, а поздним вечером 17 февраля и ночью и до утра на 18 февраля прольются первые "чистые" дожди", - отметил метеоролог.

По его словам, за сутки выпадет 6-9 миллиметров осадков (около 1/5 месячной нормы). Вместе с тем порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Что касается атмосферного давления, оно за сутки рухнет с 750 до 726 миллиметров ртутного столба (на 20 единиц ниже нормы).

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