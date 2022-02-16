Как проходят учения Минобороны России в Сирии

Совместные действия отрабатывают бойцы ВМФ и ВКС

В Средиземном море проходят масштабные манёвры. Совместные действия отрабатывают бойцы Военно-морского флота и Воздушно-космических сил. Всего - около 10 тысяч человек. В учениях также задействованы более 140 судов и свыше 60 летательных аппаратов.

Условные диверсанты на быстроходной моторной лодке пытаются прорваться в акваторию порта Тартус, где находится пункт материально-технического обслуживания ВМФ России. На перехват выходит патрульный катер "Раптор". На скорости около 90 километров в час погоня занимает не более минуты – и вот нарушителя уже сопровождают к берегу под конвоем.

В районе маневров сейчас сосредоточены более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 60 летательных аппаратов, 1000 единиц техники и около 10 тысяч военнослужащих. Выполняют совместные учебно-боевые упражнения ВМФ и ВКС по поражению корабельных группировок условного противника.

На патрульном корабле "Дмитрий Рогачев" объявлена учебная тревога. Норматив по готовности составляет всего две минуты. За это короткое время все члены экипажа должны занять свои рабочие места.

Тем временем радиолокационная разведка находящегося в соседнем квадрате района учений большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" обнаружил подводную лодку условного противника.

С воздуха разведку морского пространства ведут противолодочные самолеты Ил-38. Их прикрывают многофункциональные истребители Су-30СМ Балтийского флота.

На авиабазе "Хмеймим" - истребитель МиГ-31. Самолёт по сей день остается надежным и высокоэффективным. И в последнее время оснащается авиационным комплексом "Кинжал". А рядом - бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3. Самолеты перебазированы в Сирию на фоне повышенного интереса НАТО к российским учениям в восточной части Средиземного моря.

Цель маневров, которые продлятся до 25 февраля, - отработка действий сил Военно-морского флота и ВКС по защите российских национальных интересов и противодействие военным угрозам нашей стране.

Алексей Платонов. Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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