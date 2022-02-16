Минцифры опровергло введение налога для цифровых платформ

Вопрос в таком ключе не рассматривается

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России не предусматривает финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов за счет каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр. Об этом в среду, 16 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Минцифры отметили, что введение налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги не рассматривается, поскольку продолжается работа на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения международных компаний. Россия не намерена принимать каких-либо односторонних решений в этой области, подчеркнули в ведомстве.

При этом в Минцифры уточнили, что подготовка предложений по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов, которые популяризируют русскую культуру и историю, предусматривается в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли, сообщает АГН "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация, что в российском правительстве рассматривают возможность введения дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store — в размере 5% от продаж в России. Сообщалось, что это может принести до 10 млрд рублей поступлений в год.

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