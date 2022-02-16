Бондарчук сыграет Федора Конюхова

Картина получила название "Повелитель ветра"

В апреле начнутся съемки фильма "Повелитель ветра" режиссера Игоря Волошина о путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре вокруг света.

Как сообщили в компании Art Pictures Studio, главную роль исполнит Федор Бондарчук.

"Вместе со зрителями мы окунемся во внутренний мир человека, имеющего дар договариваться со стихиями, и станем свидетелями этого невероятного диалога. Порою весьма конфликтного", - отметил режиссер (цитата по ТАСС).

В 2016 году Конюхов совершил кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней, поставив мировой рекорд.

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