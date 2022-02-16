ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бондарчук сыграет Федора Конюхова

14:00
  • среда
  • 16 февраля 2022

Картина получила название "Повелитель ветра"

В апреле начнутся съемки фильма "Повелитель ветра" режиссера Игоря Волошина о путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре вокруг света.

"Они одной породы": Бондарчук рассказал, какими были отношения его жены с матерью
Представлены номинанты на "Оскар"

Как сообщили в компании Art Pictures Studio, главную роль исполнит Федор Бондарчук.

"Вместе со зрителями мы окунемся во внутренний мир человека, имеющего дар договариваться со стихиями, и станем свидетелями этого невероятного диалога. Порою весьма конфликтного", - отметил режиссер (цитата по ТАСС).

В 2016 году Конюхов совершил кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней, поставив мировой рекорд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Федор Бондарчук и Федор Конюхов (коллаж TVC.RU)
Федор Бондарчук и Федор Конюхов (коллаж TVC.RU)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.