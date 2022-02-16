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Названа тема нового сезона конкурса "Моя страна – моя Россия"

15:10
  • среда
  • 16 февраля 2022

Организаторы начали принимать заявки от экспертов по культурному наследию народов

Конкурс "Моя страна - моя Россия" открыл 19-й сезон. На пресс-конференции в Москве объявили о начале приёма заявок от экспертов.

В этом году основной темой станет культурное наследие народов. Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Авторы лучших проектов получат образовательные гранты, льготы при поступлении в ВУЗ и возможность пройти стажировку в крупных компаниях. Конкурс, напомню, входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

"2019 год подряд конкурс "Моя страна – моя Россия" объединяет самых творческих, неравнодушных, креативных молодых людей нашей страны. А теперь уже он перешёл за рамки нашей страны, очень много зарубежных участников также принимают участие в конкурсе", - заявила Лилия Гумерова, председатель экспертного совета конкурса "Моя страна - моя Россия", председатель комитета Совета Федерации по науке, образования и культуре.

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