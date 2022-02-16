Врубелю добавили часов: Третьяковка открыла продажу билетов на утренние сеансы

Но и дополнительные билеты раскупили очень быстро

До конца масштабной выставки Михаила Врубеля в Третьяковке осталось всего три недели. Продлевать её не будут, зато из-за ажиотажа добавили утренние сеансы. Приобретать билеты настоятельно рекомендуют только на сайте галереи. Правда, там их нет. Есть ли шанс все-таки попасть на главную экспозицию сезона?

Здесь сейчас нет толчеи, как на Серова шесть лет назад. Но, как и в 2016-м, попасть в Третьяковку практически невозможно. Для прохода на выставку Врубеля надо иметь QR-код, паспорт, но главное, конечно, билет. Сегодняшние посетители - те, кто позаботился о них заранее.

Выставка действительно грандиозная. Свыше 300 живописных и графических работ - их собрали из полутора десятков российских, а также зарубежных музеев и частных коллекций. Нешуточный ажиотаж вокруг экспозиции начался задолго до ее начала. Но когда выставка только открылась в ноябре, билеты купить было можно без проблем. Однако около недели назад они из продажи исчезли - и на сайте галереи, и в кассах.

"Мы сейчас живем в совершенно других условиях. Можно в один сеанс 100 человек пропустить. 110 – уже нельзя. Потому что у нас Роспотребнадзор. У нас есть требования. Я работаю в галерее 5 лет. Такой популярностью, как это выставка, не пользовалась ни одна", - говорит сотрудник Третьяковской галереи.

Однако сегодня в кассах билеты всё-таки появились. Попасть на Врубеля, как оказалось в итоге, может любой желающий. Здесь и сейчас в удобное время. Срочные, как их назвали на стойке информации, билеты в продаже есть. Но стоят они уже не 700 рублей, как на сайте, а три тысячи.

Ровно за такую же сумму билеты продают спекулянты. Компания из Северной столицы обещает: их сотрудник проведет вас по пригласительному. Эта сделка у нас сорвалась. На замену перекупщики предложили контрамарку на любой удобный день и время. Но предоплата – 100%. Впрочем, дальше хамски рекомендовали смотреть вместо Врубеля Олимпиаду.

Московские дельцы оказались более вежливыми и менее жадными. В Третьяковской галерее, естественно, предупреждают - не надо прибегать к помощи посредников.

"Не приобретайте билеты у спекулянтов. Мы за последние дни аннулировали сотни недействительных билетов", - заявила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Выставка закончится 8 марта. Продлить её, заявляют в галерее, не получится - полотна ждут на других экспозициях. Пока музей увеличил на час время работы. Но появившиеся билеты на сеансы в 9 утра были раскуплены за считаные минуты.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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