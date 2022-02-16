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В Историческом музее показали работы лучших ювелиров России

15:42
  • среда
  • 16 февраля 2022

Выставка "Рукотворная связь времен" открылась сегодня

Золото, бриллианты, сапфиры, бивни мамонта и рога бизона. В Историческом музее открылась выставка "Рукотворная связь времен". Это редкая возможность увидеть работы лучших ювелиров России, начиная с XVIII века.

В Историческом музее открывают тайну, всегда находившуюся за семью печатями. Ажиотаж невероятный. Эти сокровища из коллекции Гохрана широкая публика никогда не видела. И броши - нежных бабочек и жуков – из золота, бриллиантов, изумрудов и рубинов. И футляр для печати - улыбчивого бегемота - из золочёного серебра и альмандинов с сердоликом. Цены им нет. Авторы многих работ неизвестны. Хотя самый ценный экспонат – серебряный кувшин середины XIX века – абсолютно точно принадлежит ювелирному дому Сазикова.

"Это та самая фирма, которая сама представила русское ювелирное искусство на Первой международной художественно-промышленной выставке в Лондоне в 1851 году. И получила наивысшую награду – гран-при", — заявила Галина Крюк, заведующая отделом драгоценных металлов ГИМ.
Этот кувшин уникален. Его сделали в качестве награды для агронома из Шотландии за развитие сельского хозяйства Российской империи. Вот ведь были времена. И именно на нём нанесено одно из первых изображений Храма Христа Спасителя, с которого только что сняли строительные леса.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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