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В Московский зоопарк привезли самца для антилопы бонго

15:49
  • среда
  • 16 февраля 2022

На новом месте жених освоился быстро

В Московском зоопарке впервые за всю историю появится семейство бонго. Самые крупные и яркие антилопы, родом из Центральной Африки, сейчас находятся на грани исчезновения.

Самка Грейси ждала самца своей мечты несколько лет. Нашли его в зоопарке немецкого города Мюнстер. Три дня Кову провёл в томительном ожидании, пока ехал в автофургоне через всю Европу. И вот прибыл в Россию. Сначала жениха, как и положено, поместили на карантин в Центр воспроизводства под Волоколамском.

На новом месте молодой и полный сил бонго освоился быстро. Пока, правда, общается с прекрасной дамой через стенку - паре нужно время, чтобы найти общий язык. Да и погода для активных действий сейчас неподходящая. Как только потеплеет хотя бы до плюс 10, животных выпустят на волю подышать весенним воздухом. И постараются просто им не мешать.

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Антилопа бонго
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