Соседи рассказали о московской семье, в которой нашли истощенных младенцев

Мать уверяет, что кормила детей

Столичные следователи предъявили обвинение в покушении на убийство родителям, которые довели до истощения своих восьмимесячных близнецов. Мальчиков обнаружили в квартире на востоке города. Сейчас они находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Между тем выяснилось, что совсем недавно отца и мать уже лишили родительских прав сразу на 8 детей.

На допрос к следователям ведут семейную пару. Официально их имена не называются, но, по имеющейся у СМИ информации, это 37-летняя Татьяна Боровая и 43-летний Михаил Ляхович. Сообщается, что к ним домой приезжали родственники, которые потом вызвали полицию. Испугались, когда увидели в каких условиях находятся двое детей.

"Мальчикам 8 месяцев. Они братья-близнецы. По предварительной информации их некоторое время не кормили. Родители ранее лишались прав в отношении других детей. На момент происшествия они находились дома в состоянии алкогольного опьянения", - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Всего у задержанных 10 детей, восемь из которых живут в интернате. Самому старшему - 16 лет. Младшему - 2. По фотографиям в социальных сетях - счастливая многодетная семья. Гуляют и дома образцовый порядок. А по факту отец даже дат рождений своих детей не помнит.

А вот такой квартиру увидели полицейские (см. видео): на полу земля из цветочных горшков, на кухне валяется уличная обувь. Кругом грязь и беспорядок. В этой комнате находились маленькие дети. Рядом с кроватью стоит пустая детская бутылочка.

"Я кормила. Ну как вам доказать, что кормила? Я покупала... Ну вот когда у меня Ромочка заболел, я покупала сок, "Агуша". Он, кроме сока, у меня ничего не пил", - заявила мать детей.

Близнецов отвезли в больницу. Один из них серьёзно болен. Но угрозы жизни, по уверению врачей, нет. В лифтовом холе возле квартиры Татьяны и Михаила стоит детская коляска для двойни. Давно покрылась пылью. Эту семью знал весь дом и не с самой хорошей стороны.

"Сама девочка ходит, порой даже.... Семья неблагополучная - это однозначно. С детишками гулял, когда ещё Саша, брат её, был жив. Потом, простите, там такая ситуация – покончил с собой. Он гулял с детишками. Он как-то за ними смотрел", - говорит соседи.

Как рассказывают соседи, раньше с Татьяной жили её два родных брата. Из квартиры часто были слышны звуки ссор и драк. Когда оба умерли, стало потише. Но от алкоголя Татьяна с мужем, судя по всему, не отказались. Теперь надолго могут оказаться в тюрьме.

"По данным следствия, в период с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги систематически причиняли своим малолетним детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению последних и возникновению тяжёлого состояния их здоровья. Учитывая лишение фигурантов в 2020 году родительских прав в отношении 8 малолетних детей за длительный асоциальный образ жизни, систематическое непринятие мер по воспитанию своих детей, их действия квалифицированы как покушение на убийство двух малолетних",- сообщила официальный представитель СКР по Москве Юлия Иванова.

Кроме того, прокуратура проверит в том числе и органы опеки - как они контролировали семью, где родителей лишили прав в отношении восьмерых детей. И как могло случиться, что те чуть было не убили ещё двоих.

Дмитрий Гусев. Валерия Рождественнская. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram