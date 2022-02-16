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Первая инфекционная клиническая больница Москвы отмечает юбилей

15:37
  • среда
  • 16 февраля 2022

Ежегодно здесь проходят лечение 30 тысяч человек

Юбилей отмечает сегодня Первая инфекционная клиническая больница Москвы. Уже 60 лет она оказывает помощь пациентам с различными заболеваниями.

Ежегодно здесь проходят лечение около 30 тысяч человек. Клиника одной из первых стала принимать больных с коронавирусом. Имеющееся лабораторное оборудование позволяет в кратчайшие сроки определить практически все инфекции. Сейчас на территории больницы идет строительство нового лечебно-диагностического комплекса. В нем появится более пятисот специальных инфекционных боксов.

"Еще в 2019 году, до пандемии, правительством Москвы было принято решение о строительстве нового современного диагностического комплекса. Мельцеровский бокс представляет собой закрытое помещение. Контактов кроме медперсонала и пациента, соответственно, нет. Подразумевается бокс на одного пациента, либо это мама с ребенком, либо это взрослый", - сообщила замглавного врача по медицинской части Наталья Антипят.

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Клиническая больница Москвы
Клиническая больница Москвы
Клиническая больница Москвы
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